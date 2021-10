Adele Adkins (33) lässt ihre Fans staunen! Im Laufe der vergangenen Jahre hat die Sängerin einiges an Gewicht verloren – 50 Kilo soll die "Someone Like You"-Interpretin inzwischen leichter sein und hat stattdessen ein neues Lebensgefühl gewonnen. Wie wohl sich die Musikerin in ihrer Haut fühlt, soll nun auch die ganze Welt sehen: Adele ist auf dem Cover der britischen und auch der amerikanischen Vogue zu bestaunen!

Die 33-Jährige ist der Star der November-Ausgabe der Vogue. Mit wallendem Haar und imposantem Dekolleté ziert die Künstlerin das Titelblatt der britischen Ausgabe. Ihren Blick richtet die Künstlerin direkt in die Kamera. Auf dem Cover der US-amerikanische Version hingegen ist Adele in einem grünen Kleid und straff zusammengebundenen Haaren zu sehen und blickt dabei in die Ferne.

Die Fans der Britin bekommen jedoch nicht nur etwas zu sehen, sondern schon bald auch wieder etwas zu hören. Sechs Jahre hatte die Stimmgewalt keine neue Musik mehr produziert. Am 15. Oktober wird jedoch endlich ihre neue Single "Easy On Me" erscheinen.

Instagram / adele Adele Adkins, Sängerin

Alasdair McLellan für VOGUE Adele auf dem Cover der Vogue

Getty Images Adele Adkins, Musikerin

