Sie ist schon so groß geworden! Angelina Jolie (46) und Ex-Mann Brad Pitt (57) sind stolze Eltern von sechs Kindern. Ihre älteste Tochter Zahara (16) adoptierte Angelina 2005 aus einem Waisenhaus in Äthiopien. Doch das kleine Mädchen von damals ist heute längst Vergangenheit – und Zaraha ein richtiger Teenager. Gemeinsam besuchten Mutter und Tochter nun ein Event: Angelina und Zahara rockten strahlend den Red Carpet!

Der Anlass ihres coolen Mutter-Tochter-Auftritts war die Power-of-Women-Preisverleihung des Magazins Variety in Beverly Hills Ende September. Angelina und Zahara posierten vertraut auf dem weißen Teppich des Events – sie legten die Arme umeinander oder hielten Händchen. Auch ihre Looks waren Hingucker: Angelina kam in einem braunen Kleid, während die 16-Jährige ein weißes Outfit wählte. Ein anderer Schnappschuss zeigt die beiden mit der US-amerikanischen Dichterin Amanda Gorman – sie wurde von der Jury des Magazins mit einem Preis geehrt.

Ob Zahara auch irgendwann mal einen Preis erhalten wird? Wenn es nach Mama Angelina geht, womöglich schon! Vergangenes Jahr hatte sie von ihrer Großen in den höchsten Tönen geschwärmt. "Meine Tochter ist aus Äthiopien. Und ich habe so viel von ihr gelernt! Sie ist meine Familie und [...] eine außergewöhnliche afrikanische Frau!", hatte sie stolz Time erzählt.

Getty Images Zahara Jolie-Pitt und Angelina Jolie bei einem Event in Beverly Hills, September 2021

Getty Images Zahara Jolie-Pitt, Angelina Jolie und Amanda Gorman bei einem Event in Beverly Hills, September 2021

Getty Images Amanda Gorman, Zahara Jolie-Pitt und Angelina Jolie bei einem Event in Beverly Hills, September 2021

