Paris Hilton (40) und Carter Reum wollen nicht mehr ohneeinander sein. Seit fast zwei Jahren geht das It-Girl nun schon gemeinsam mit dem Autor durchs Leben. Im Februar hielt der Unternehmer dann überraschend um die Hand seiner Liebsten an – und die könnte wohl glücklicher nicht sein. Immer wieder teilt die Hotelerbin im Netz kleine Liebeserklärungen. Jetzt feierten Paris und Carter sogar ihre Junggesellenabschiede zusammen.

In ihrer Instagram-Story teilte die Kultblondine nun einige Eindrücke von der gemeinsamen Party in Las Vegas. Das gesamte zweite Oktoberwochenende zelebrierte das Paar seine Liebe ausgiebig mit mehreren Events und einer Menge Stargäste. So waren neben Paris' Familie beispielsweise auch der russisch-deutsche DJ Zedd (32) anwesend, der am Samstagabend für die Verlobten und ihre Partygemeinschaft auflegte. Paris bedankte sich bei dem Hotel, das ihre Suite mit Rosenarrangements und ihrem und Carters Namen als "wunderschönen Palast dekoriert" habe. "Perfekte Unterkunft für unsere gemeinsamen Junggesellenabschiedsfeiern", schrieb die 40-Jährige zu einem der Bilder.

Für die Feierlichkeiten wurden augenscheinlich keine Kosten und Mühen gescheut, denn das It-Girl durfte sich sogar über eine eigene Roséwein-Dose mit seinem Konterfei freuen. "Paris' Junggesellenabschied in Las Vegas" und "betrunken vor Liebe" war auf dem pinken Getränk zu lesen. Die als dreitägige Festivität geplante Hochzeit soll in einigen Wochen stattfinden und als Abschluss für Paris' Dokuserie "Paris in Love" gefilmt werden.

Instagram / parishilton Paris Hilton und Carter Reum im Oktober 2021 in Las Vegas

Instagram / barronhilton Paris Hilton und Tessa Hilton im Oktober 2021

Instagram / parishilton Paris Hilton und Carter Reums Location des Junggesellenabschieds

