Sie steckt wohl mitten in den Vorbereitungen! Seit Februar dieses Jahres ist Hotelerbin Paris Hilton (40) mit ihrem Schatz Carter Reum verlobt. Nur kurz nach der Verlobung machten erste Babygerüchte die Runde. Doch eins nach dem anderen: Paris und Carter erwarten kein Kind – sie wollen erst heiraten und dann mit der Familienplanung weitermachen. Und dass die Hochzeit nun an erster Stelle steht, machte sie in einem Interview deutlich: Paris hat nämlich schon eines der wichtigsten Utensilien – ihr Brautkleid!

Im Interview mit Jimmy Fallon (46) bei "The Tonight Show" plauderte die 40-Jährige offen über ihre Hochzeitsplanung – und ganz offensichtlich steckt sie schon mittendrin. "Wir planen schon alles – es ist gerade ziemlich stressig" erklärte die Ehefrau in spe. Doch hat die Blondine auch schon ein Dress für ihren wohl schönsten Tag im Leben? "Ja, das ist im Grunde das Einzige, was ich bisher habe", gab sie zu. Insgesamt drei Tage wollen Paris und Carter ihre Eheschließung zelebrieren.

Vor Kurzem hatte das aber noch ganz anders geklungen. Paris' Schwester Nicky Hilton (37) hatte nämlich ausgeplaudert, dass sich die Beauty noch Zeit lassen wolle. "Ich glaube nicht, dass Paris es in der unmittelbaren Zukunft tun wird. Sie will es tun, wenn alle sicher sind und es ein bisschen mehr Klarheit gibt", hatte sie dem New You Magazine erklärt.

