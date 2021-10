Happy Birthday Oksana Kolenitchenko (34)! Die Goodbye Deutschland-Auswanderin feierte am 10. Oktober ihren Geburtstag. Doch im Gegensatz zu den vergangenen Jahren ließ die frischgebackene 34-Jährige ihre Webgemeinde dieses Jahr nicht an jedem einzelnen Detail teilhaben. Stattdessen genoss die TV-Bekanntheit ihren Ehrentag einfach mal fernab des Netzes. Erst einen Tag später verrät die Wahlamerikanerin nun, wie sie ihren Geburtstag verbracht hat.

Wie sie auf Instagram erklärt, habe sie mit Freunden in einem Klub in L.A. ausgelassen gefeiert – was für Oksana nach einem "gesundheitlichen Horror-Jahr" etwas ganz Besonderes war. Denn die Zweifach-Mama hatte nach einem Bienenstich eine Blutvergiftung und anschließend die verordneten Antibiotika nicht vertragen. Deswegen war ihre Zunge schwarz angelaufen und sie hatte unter Dauerfieber, Schwindel und Sehstörungen gelitten. Umso glücklicher war die Blondine nun, dass sie pünktlich zu ihrem Geburtstag alle Sorgen vergessen konnte: "Den ganzen Abend hab ich gegrinst, wie eine Verrückte getanzt, gelacht und hatte Tränen in den Augen, wie schön es ist [...], genug Kraft zu haben, um auf High Heels zu stehen und sich die Seele aus dem Leib zu tanzten. Das habe ich so gebraucht."

Sie nutzt die Gelegenheit auch, um sich besonders bei ihrem Mann Daniel zu bedanken, der ihren 34. Geburtstag zu einem der schönsten ihres Lebens gemacht hat. "Du bist mein Held. [...] Wir haben nur dieses eine Leben, lasst uns jede Sekunde das Beste daraus machen, denn niemand weiß, was morgen ist", betont Oksana abschließend.

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana Kolenitchenko mit ihren Kindern Milan und Arielle sowie Ehemann Daniel

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana Kolenitchenko im August 2021 in Las Vegas

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana und Daniel Kolenitchenko in Las Vegas im September 2021

