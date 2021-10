Was hat es damit auf sich? Eigentlich könnte es bei Niko Griesert (31) momentan nicht besser laufen. Seitdem er Anfang des Jahres als Bachelor nach der großen Liebe suchen durfte, ist er nicht nur erfolgreicher Influencer – sondern auch in einer glücklichen Beziehung mit seiner Zweitplatzierten Michèle de Roos. Ihren gemeinsamen Alltag zeigen die Turteltauben nur allzu gerne im Netz. Doch jetzt teilte Niko kryptische Zeilen auf Social Media...

"Ich habe die letzten Tage gebraucht, um meine Gedanken zu sammeln", begann der Hottie seine Instagram-Story und erklärte: "Es gibt Dinge, die schwer zu begreifen, aber leider Teil des Lebens sind", fügte Niko hinzu. Was genau vorgefallen ist, ließ er jedoch offen. Seine Freundin Michèle teilte vor wenigen Stunden ein aussagekräftiges Zitat unter ihrem aktuellsten Beitrag.

"Das Leben ist kurz. [...] Bereue nichts, was dich zum Lachen gebracht hat", schrieb die Beauty. Ob die zwei Postings in Verbindung stehen, ist ebenfalls unklar. Jedoch markierte Michèle Niko kürzlich noch in ihrer Story, sodass einige Fans eine Liebeskrise ausschließen: "In ihrer letzten Story hat sie ihn noch erwähnt, also eher keine Trennung", vermutet eine Userin.

ActionPress Niko Griesert und Michèle de Roos im Juli 2021 in Berlin

Instagram / thats.mi Bachelor-Girl Michèle de Roos

Instagram / nikogriesert Niko Griesert und Michèle de Roos

