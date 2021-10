Fans der Serie The Crown können sich auf Staffel fünf freuen! Im November kommenden Jahres soll sie mit frischer Besetzung erscheinen. Neu dabei ist neben Darstellerinnen wie Imelda Staunton (65) und Elizabeth Debicki (31) auch Schauspieler Jonathan Pryce (74). Er ist vor allem für seine Rollen in Game of Thrones, "Die zwei Päpste" und Fluch der Karibik bekannt. Bei "The Crown" spielt er Prinz Philip (✝99) und tritt damit in die Fußstapfen von Tobias Menzies und Matt Smith (38). Jetzt sind erste Bilder von ihm am Set veröffentlicht worden.

Die Schnappschüsse zeigen Jonathan in seinem Kostüm und seiner Maske beim Drehen am vergangenen Montag. Für eine Szene fährt er mit einem großen Range Rover MK1. Laut Daily Mail habe Prinz Philip während seines Lebens in vielen Fahrzeugen dieser Art gesessen. Während der Aufnahmen steht der Range Rover auf einem Gestell und wird von einem anderen Fahrzeug gezogen. So kann Jonathan sich vermutlich noch besser auf seine Rolle konzentrieren.

"Ich bin froh, wieder mit Netflix arbeiten zu können", erklärte Jonathan in einem Post des "The Crown"-Accounts auf Twitter. Die Zusammenarbeit in der Vergangenheit habe ihm das nötige Selbstbewusstsein gegeben, um die Rolle von Prinz Philip zu übernehmen.

MEGA Jonathan Pryce fährt als Prinz Philip am Set von "The Crown" ein Auto

Getty Images Jonathan Pryce, April 2021

Getty Images Jonathan Pryce, Februar 2020

