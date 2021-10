Was läuft denn nun zwischen Kim Kardashian (40) und Kanye West (44)? Im vergangenen Februar gaben die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und der Rapper offiziell bekannt: Sie lassen sich nach sechs Ehejahren scheiden! Doch seit dem Liebes-Aus scheinen die Eltern von vier Kindern trotzdem noch viel Zeit miteinander zu verbringen: Vor wenigen Tagen wurden die beiden sogar beim gemeinsamen Dinner gesichtet. Doch mehr läuft zwischen den einstigen Turteltauben offenbar nicht: Kim und Kanye sollen nur befreundet sein!

Ein Insider berichtet nun gegenüber People, dass die Beziehung zwischen der Influencerin und dem Musiker sich nicht verändert habe: Sie wollen immer noch getrennte Wege gehen. "Kim und Kanye sind Freunde, aber das war's", meinte die Quelle zu wissen. Mittlerweile komme das einstige Traumpaar aber viel besser miteinander zurecht als noch im vergangenen Februar: "Als Kim die Scheidung einreichte, stand es nicht gut um die beiden. Sie ist so glücklich, dass die Dinge jetzt besser laufen."

Dass die 40-Jährige sich immer noch gut mit ihrem Noch-Ehemann versteht, war bereits am vergangenen Wochenende klar geworden: Das Model moderierte erstmals eine Folge von Saturday Night Live – und das ließ sich der "Jail"-Interpret natürlich nicht entgehen: Er saß im Publikum und verfolgte den Auftritt der gebürtigen US-Amerikanerin. Dass Kim dabei nicht nur Witze über ihre Schwestern machte, sondern auch über ihren Ex, schien Kanye jedoch nicht sonderlich zu stören.

Getty Images Kanye West bei den MTV Video Music Awards

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian bei den MTV Video Music Awards 2016

