Er kann über sich selbst lachen! Etwa vier Jahre waren Alex Rodriguez (46) und Jennifer Lopez (52) miteinander liiert – die Trennung erfolgte dieses Jahr im April. Seitdem hat die Sängerin mit ihrem eigentlich längst Verflossenen Ben Affleck (49) wieder das große Glück gefunden und auch dem Ex-Baseballprofi wurden im Sommer ein paar Flirts nachgesagt. Jedoch wurde aus seinen Liebeleien anscheinend nichts Ernstes. Denn: Nun machte Alex Späßchen über seinen Beziehungsstatus als Single!

Beim US-amerikanischen TV-Sender Fox ist Alex als Sportkommentator tätig. In dieser Funktion plauderte er vor wenigen Tagen mit seinen Co-Moderatoren über ein paar lustige Fotos von Baseballspielern, die sich Popcorn in den Mund schaufeln. Und prompt wurde eine alte Aufnahme eingeblendet, in der Alex auch selbst auf der Zuschauertribüne mit Popcorn gefüttert wird – und zwar von seiner Ex Cameron Diaz (49)! "Vielleicht bin ich deswegen single", reagierte Alex darauf grinsend.

A propos 'Cameron', was macht die eigentlich zurzeit? Immerhin ist die kurze Beziehung zwischen der Schauspielerin und dem jetzigen Singlemann Alex schon ganze zehn Jahre her. Die 49-Jährige ist nun schon seit 2014 happy mit Benji Madden (42) – und der Musiker scheint tatsächlich ihre große Liebe zu sein. "Als ich ihn [...] sah, [...] dachte ich: 'Oh, du bist etwas Besonderes. Du bist der Richtige", hatte sie Anfang Oktober vom Vater ihrer Tochter beim Podcast "Unqualified" von Anna Faris (44) geschwärmt.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der "The Last Duel"-Premiere in New York, Oktober 2021

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez im Mai 2017 in New York City

Instagram / benjaminmadden Benji Madden und Cameron Diaz, August 2015

