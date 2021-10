Jessica Alves (38) posiert voller Stolz in aufreizender Unterwäsche! In der Vergangenheit hat sich die Transfrau bereits des Öfteren unters Messer gelegt: Die Londonerin unterzog sich beispielsweise einem geschlechtsangleichenden Eingriff, Nasenkorrekturen und mehreren Brust-OPs. Inzwischen ist sie mit ihrem weiblichen Körper rundum zufrieden – und deshalb präsentierte sie sich jetzt in sexy Dessous. "Ich fühle mich glücklich und im Einklang mit meinem Aussehen und meinem Körper", betonte das Kurvenwunder gegenüber Promiflash. Die heißen Schnappschüsse seht ihr im Video...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de