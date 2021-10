Romy Wolf feiert bald ihr TV-Comeback! Die Görlitzerin war in der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel mit dabei. Doch in der zehnten Folge entschloss sie sich dazu, freiwillig die Heimreise anzutreten. Der Grund dafür sei ihre starke Allergie gegen Wollwachs gewesen. Doch jetzt dürfen sich ihre Fans endlich auf ein neues TV-Projekt der 20-Jährigen freuen: Romy ist bei The Voice of Germany dabei!

Die freudige Nachricht verkündete das Model jetzt auf seinem Instagram-Account. "Einige von euch haben es schon vermutet, es sickert leider immer etwas durch", stellte sie fest und bestätigte: "Ja, ich bin diese Staffel bei 'The Voice of Germany' dabei!" Ihre Follower müssen sich bis zu Romys großem Auftritt auch gar nicht mehr lange gedulden: Bereits am 21. Oktober wird die Folge mit ihr um 20:15 Uhr ausgestrahlt.

Tatsächlich ist die Beauty nicht der einzige Promi, der sein TV-Comeback in dem Format wagt. Die Sängerin Ann Sophie (31) will die Coaches ebenfalls mit ihrem Gesangstalent überzeugen! Sie trat im Jahr 2015 für Deutschland beim Eurovision Song Contest an – konnte aber lediglich den letzten Platz ergattern. Die gebürtige Londonerin wird bereits am kommenden Donnerstag in der Show zu sehen sein.

Romy Wolf

Romy Wolf, Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Ann Sophie, ESC-Kandidatin 2015

