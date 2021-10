Erst im vergangenen Jahr lernten sich die Love Island-Bekanntheiten Laura Mania und Tobias Pietrek bei der bekannten Datingshow kennen und wurden schnell zu einem wahren Traumpaar. Trotz rosiger Zukunftspläne folgte im August dieses Jahres plötzlich die Trennung! Kurze Zeit später deutete jedoch alles auf ein Liebescomeback, denn die beiden urlaubten gemeinsam in Ägypten. Doch wie hat sich der Urlaub auf das Paar ausgewirkt? Laura gibt jetzt ein ehrliches Update zu ihrem Beziehungsstatus!

In ihrer Instagram-Story stand die Beauty ihrer Community nun Rede und Antwort! Auf die Frage eines neugierigen Fans nach ihrem aktuellen Beziehungsstatus enthüllte die Influencerin: "Single"! Zudem fügte sie an, dass sie damit aktuell auch zufrieden sei. Ob es trotzdem noch eine Chance für Tobi gibt? Bisher ist nur bekannt, dass ein großer Streit die Trennung auslöste. Nun gab Laura preis, was passieren muss, damit eine Beziehung bei ihr überhaupt erst endet: "Da muss schon einiges kommen, bevor ich aufgebe [...] Für Menschen die ich liebe, kämpfe ich bis absolut nichts mehr geht."

In der Vergangenheit hatte die Datingshow-Bekanntheit nicht nur durch ihre holprige Beziehung das Interesse der Öffentlichkeit geweckt. Besonders ihr Gang zum Beauty-Doc hatte für Schlagzeilen gesorgt. Laura hatte sich knapp 800 Milliliter Eigenfett in ihren Allerwertesten injizieren lassen, um sich wohler in ihrer Haut zu fühlen. Obwohl ihr Brazilian Butt Lift heftige Schmerzen nach der Operation verursacht hatte und sie zeitweise sogar nicht sitzen konnte, ist die Hotelfachfrau heute sehr zufrieden mit ihrer Entscheidung.

Instagram / lauralmania Laura Ma, Reality-TV-Star

RTL2 Laura und Tobias bei "Love Island" 2020

Instagram / lauralmania Laura Mania, Influencerin

