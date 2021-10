Lena Gercke (33) hüllt sich nur allzu gern in glamouröse Roben und trendige Outfits: Auf dem roten Teppich und auf Social Media präsentiert die Mutter der kleinen Zoe ihren Fans regelmäßig die neuesten Modetrends. Bei der Germany's next Topmodel-Gewinnerin aus dem Jahr 2006 darf der Look aber auch mal total lässig sein: Im Netz zeigt sich Lena jetzt nämlich total entspannt und natürlich!

Den natürlichen Schnappschuss teilte Lena jetzt auf ihrem Instagram-Profil: Auf dem Spiegel-Selfie posiert die hübsche Blondine in einem schlichten weißen T-Shirt mit Print. Ihr Make-up hat die Fashionista ebenfalls dezent gehalten – und auch ihre Frisur ist besonders lässig: Ihre Haare trägt sie nämlich größtenteils zurückgebunden, sodass ihr nur ein paar einzelne Strähnen ins Gesicht fallen. Den legeren Look komplettiert sie mit einer grobgliedrigen Halskette und ein paar Ringen.

Lenas natürliches Selfie kommt bei ihrer Netz-Community so richtig gut an! In der Kommentarspalte hinterließen ihr nämlich zahlreiche Fans Komplimente und Herz-Emojis. "Schönheit", "Wie immer hübsch" oder auch "Wie kann man so schön sein?", schwärmten beispielsweise drei Nutzer auf der Fotoplattform.

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Oktober 2021

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Influencerin

