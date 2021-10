Sarah Connor (41) und ihr Manager Florian Fischer (47) gehen bereits seit über zehn Jahren gemeinsam durchs Leben, sind verheiratet und haben zwei Kinder – aber eigentlich hält die "Vincent"-Interpretin ihren Ehemann und ihren Nachwuchs weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Am 47. Geburtstag ihres Liebsten machte sie allerdings eine Ausnahme: Sarah gratulierte ihrem Florian jetzt auf besonders süße Art und Weise in den sozialen Medien!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Sarah anlässlich von Florians Geburtstag ein niedliches Pärchenfoto von einem Wanderausflug in den Pyrenäen. "Täler durchwandert und Gipfel erklommen!", betonte die "From Sarah With Love"-Interpretin und schwärmte von ihrem Liebsten: "Nichts ist schöner, als ganz oben in deinen Armen in der Sonne einzuschlafen. Ich liebe dich so sehr. Happy Birthday, mein König."

Sarah war natürlich nicht die Einzige, die Florian zu seinem Ehrentag gratulierte! Neben zahlreichen Fans schickte beispielsweise auch der Moderator und Schauspieler Jochen Schropp (42) in der Kommentarspalte Glückwünsche an das Geburtstagskind. "Wie schön! Herzlichen Glückwunsch, Florian!", meldete sich der Promi Big Brother-Gastgeber auf der Fotoplattform zu Wort.

Sarah Connor, Sängerin

Florian Fischer und Sarah Connor im September 2017 in Berlin

Jochen Schropp, Moderator

