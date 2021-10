Wie haben Mola Adebisi (48) und Adelina Zilai ihren Rauswurf verkraftet? Das Paar musste in der aktuellen Folge von Das Sommerhaus der Stars gegen Mike Cees-Monballijn und seine Frau Michelle in der Exit-Challenge antreten. Die Verlierer mussten das Format verlassen – und am Ende traf es die Theologiestudentin und den Moderatoren. Ziemlich gefasst packten sie ihre Koffer und verabschiedeten sich von ihren Mitstreitern. Mit Promiflash sprachen die zwei im Nachhinein über ihr Show-Aus.

"Wir waren kurz enttäuscht und dann glücklich", erklärt das Paar im Promiflash-Interview. Auch über die Sieger der Challenge verlieren sie ein paar Worte: "Mike und Michelle haben ganz fair gewonnen. Alles gut", zeigen sie sich als gute Verlierer. Viel Glück hätten sie ihren Gegner vor dem Start der Aufgabe allerdings nicht gewünscht – das betonten sie extra. Aber das ist wohl kein Wunder, schließlich sind die beiden Paare in den vergangenen Folgen wiederholt aneinandergeraten.

Im anschließenden Talk zur Show erklärt Mola rückblickend: "Wir haben es als großes Abenteuer erlebt, das uns als Paar ein paar Kleinigkeiten noch beigebracht hat. Ich habe viel gelernt." Und auch seine Partnerin findet, dass sie dieser TV-Auftritt viel stärker gemacht hätte.

"Das Sommerhaus der Stars" immer dienstags, mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf RTL.

RTL Mola Adebisi und Adelina Zilai bei einem Sommerhaus-Spiel

RTL "Sommerhaus der Stars" 2021: Mola Adebisi und Mike Cees-Monballijn

RTL / Stefan Menne "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn

