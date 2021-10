Usher gewährt in seinem neuen Lebensjahr ganz private Einblicke! Der Sänger ist am Freitag 43 Jahre alt geworden – und feierte gleichzeitig seinen ersten Geburtstag als stolzer Vierfach-Papa! Ende September begrüßte er nämlich gemeinsam mit seiner Frau Jenn Goicoechea seinen jüngsten Sohn auf der Welt. Der Kleine hört auf den Namen Sire Castrello Raymond. An seinem Ehrentag hat Usher sich für seine Fans etwas ganz Besonderes überlegt: Er überraschte sie mit einem Geburtsbericht!

Auf seinem Instagram-Account teilte der gebürtige US-Amerikaner ein paar Clips aus dem Krankenhaus: Vor der Entbindung sorgte er für beste Unterhaltung. Der Familienvater spielte das Lied "In Da Club" von 50 Cent (46) ab – und tanzte dabei freudestrahlend durch die Klinik. Nach der Geburt wirkte Usher (43) sichtlich emotional: Er hielt den Säugling im Arm – und schaute ihn dabei liebevoll an. Unter dem Video machte der Schauspieler klar, dass seine Kids sein ganzer Stolz sind. "Alles, was ich mir an meinem Geburtstag (und an jedem anderen Tag) wünschen könnte, ist die Sicherheit meiner wertvollsten Geschenke Gottes", notierte er.

Die Fangemeinde des "My Boo"-Interpreten war von diesen intimen Einblicken hin und weg. In der Kommentarspalte unter dem Beitrag tummelten sich zahlreiche Gratulanten. "Danke, dass du diese wertvollen Momente mit uns geteilt hast. Herzlichen Glückwunsch", schwärmte nur einer von vielen Usern.

BFA Jenn Goicoechea und Usher im Februar 2020

Instagram / usher Usher mit seinem Sohn Sire Castrello

Getty Images Usher im März 2020 in Atlanta

