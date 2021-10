Ehrliche Geständnisse von Tom Daley (27). Bei den diesjährigen Olympischen Spielen in Tokio war der in Plymouth geborene Sportler der Hingucker am Beckenrand. Um sich die Zeit zwischen seinen Wettkämpfen zu vertreiben, strickte der Brite nämlich fleißig. Doch nun wandte sich der Vater eines Sohnes mit einem sehr ernsten Thema an seine Fans. Tom verriet jetzt nämlich, dass er vor einigen Jahren an einer Essstörung gelitten hatte.

In einem Gespräch mit The Guardian, in dem der Wasserspringer die Fragen seiner Fans beantwortete, äußerste sich Tom zu seiner Essstörung. "2012 habe ich mich oft selbst zum Erbrechen gebracht", begann der 27-Jährige zu erzählen. Er habe sich jeden Tag gewogen und habe eine "seltsame Beziehung zum Essen und zu meinem Körper" aufgebaut. "Ich schätze, es war eine leichte Form von [Essstörung]. Männer haben angeblich ja keine Essstörungen, das macht es schwer, darüber zu sprechen", erklärte der Goldmedaillen-Gewinner weiter.

Er fühlte sich damals zudem oft schuldig und beschämt wegen der Dinge, die er aß. Außerdem erinnerte sich der 27-Jährige im Gespräch daran, wie ihm während seiner Karriere wieder und wieder eingetrichtert worden war, dass er zu dick für den Sport sei. "Mir wurde eingeredet, dass ich übergewichtig sei und abnehmen müsse, um Leistung zu erbringen", erzählte er und verriet, dass es besonders als Wasserspringer schwer sei, sich selbst zu lieben. "Man [steht] auf dem Sprungbrett und ist so nackt, so sichtbar für alle, da wird es ziemlich schwer, mit seinem Körper zufrieden zu sein, weil man ja immer besser sein will", gab er zu.

