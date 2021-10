Jennifer Lawrence (31) wird bald zum ersten Mal Mama. Die Schauspielerin und ihr Ehemann Cooke Maroney erwarten zurzeit ihr erstes Kind. Das gab die Hollywood-Beauty im September bekannt, nachdem Paparazzi-Bilder von Jennifer ein kleines Bäuchlein erahnen ließen und die Gerüchteküche zum Brodeln brachten. Doch von einem Mini-Babybauch kann inzwischen nicht mehr die Rede sein. Auf neuesten Aufnahmen präsentiert Jennifer sich schon mit einer ganz schön großen Kugel.

Diese Paparazzi-Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen die 31-Jährige am Donnerstag in New York. Jennifer hat sich mit einem Freund zum Mittagessen getroffen. Als Outfit dafür hatte sie sich für ein langes weißes Kleid und eine gestreifte Bluse entschieden. Diese Kombination setzte ihren – inzwischen gar nicht mehr so kleinen – Babybauch perfekt in Szene. Bei Jennifers neuen Schwangerschaftsrundungen wird klar: Ihr Familienzuwachs scheint also nicht mehr allzu lange auf sich warten zu lassen.

Jennifer kann es angeblich kaum noch abwarten, endlich Mutter zu werden. Im Berufsleben kürzertreten möchte der Hunger Games-Star allerdings trotz Baby nicht. "Sie liebt ihre Arbeit, und das wird auch so bleiben. [...] Sie weiß, dass eine erfüllte Mutter besser ist als eine, die aufgibt, was sie liebt", erklärte ein Insider bereits vor wenigen Wochen.

Anzeige

MEGA Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im Juni 2021

Anzeige

MEGA Jennifer Lawrence im Juni 2021

Anzeige

ActionPress Jennifer Lawrence, Schauspielerin

Anzeige

Freut ihr euch über solche Babybauch-Fotos von Jennifer? Ja, total! Nein, nicht wirklich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de