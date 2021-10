Sarah Engels (29) genießt ihre zweite Schwangerschaft ganz offensichtlich in vollen Zügen! Die Musikerin und ihr Mann Julian Engels (28) erwarten im Moment ihr erstes gemeinsames Kind: Das Paar darf sich auf eine kleine Tochter freuen. Die Ex-Frau von Pietro Lombardi (29) – mit dem sie bereits Sohnemann Alessio (6) hat – gewährt ihren Fans immer wieder Einblicke in ihre Reise zum Babyglück: Sarah präsentiert ihren prallen Schwangerschaftsbauch jetzt auf wunderschönen Urlaubsfotos!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Sarah jetzt zwei Schnappschüsse, die während ihres traumhaften Urlaubs auf der griechischen Insel Kreta entstanden sind. In einem Strandoutfit setzt sie ihren kugelrunden Babybauch vor der maritimen Kulisse perfekt in Szene: Auf den Fotos posiert die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin in einem knappen Bikini mit Tiger-Print und einem luftigen cremefarbenen Hemd. Den sommerlichen Look rundet sie zudem mit einem lässigen Bucket Hat ab.

Nicht nur Sarahs Fans sind bei diesem Anblick ganz hin und weg – auch zahlreiche Promi-Kollegen brachten in der Kommentarspalte ihre Begeisterung zum Ausdruck! Unter anderem hinterließen Evelyn Burdecki (33), Jenny Frankhauser (29) und auch Fiona Erdmann (33) der werdenden Mutter Herz-Emojis. "Mama", kommentierte zudem Sarahs Mann Julian das Posting auf der Fotoplattform.

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels im Oktober 2021

Instagram / sarellax3 Sarah Engels in Griechenland, Oktober 2021

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels im August 2021

