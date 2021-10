Was für ein niedlicher Anblick! Der Moderator Jimi Blue Ochsenknecht (29) hat eine nervenaufreibende Zeit hinter sich. Denn er und seine damals noch schwangere Ex-Freundin Yeliz Koc (27) zofften sich nach ihrer Trennung öffentlich im Netz. Mittlerweile ist ihr gemeinsames Kind aber auf der Welt. Seit der Geburt der kleinen Snow Elanie scheinen die Sorgen der frischgebackenen Eltern wie weggeblasen. Yeliz erklärte sogar, dass der Beau sie momentan unterstützt – und davon gab es nun ein Pic: Hier kuschelt Jimi mit Snow!

In seiner Instagram-Story zeigte sich der 29-Jährige nun erstmals mit der kleinen Snow. In eine Decke eingekuschelt liegt sein Töchterchen auf Jimis Schoß, und Letzterer könnte kaum stolzer sein. Freudestrahlend schaut der junge Vater nämlich in die Kamera – unter den putzigen Schnappschuss schrieb er: "Happy Sunday", und verdeutlichte damit sein Glück.

Bereits kurz nach der Geburt meldete sich Jimi bei seinen Followern und hatte liebe Worte für seine Verflossene übrig: "Ich bin sehr stolz und habe großen Respekt, wie Yeliz diese schwierige Schwangerschaft und die Geburt (ohne Komplikationen) gemeistert hat." Es scheint so, als würden sich die beiden für ihr Kind wieder annähern.

