Kourtney Kardashians (42) Dating-Historie ist ziemlich kompakt. Mehr Männer werden wohl auch nicht dazukommen, nachdem die Reality-TV-Darstellerin und Travis Barker (45) jetzt Nägel mit Köpfen gemacht und sich verlobt haben. Dabei feierten die Turteltauben, die vor ihrer romantischen Beziehung schon seit Jahren befreundet waren, erst am Valentinstag 2021 ihr Paar-Outing. Wen datete die Kalifornierin eigentlich vor dem Musiker, in dem sie jetzt den Partner fürs Leben gefunden hat?

Die wohl bekannteste Beziehung, die Kourtney vor dem Blink-182-Drummer führte, war die mit ihrem langjährigen On-Off-Freund und Baby-Daddy Scott Disick (38). Die Eltern von Mason (11), Penelope (9) und Reign (6) kamen erstmals 2005 zusammen. Ihre Romanze wurde sogar in der ersten Staffel von Keeping up with the Kardashians thematisiert. Laut The Sun trennten sich die beiden gleich zu Beginn der TV-Show jedoch kurzzeitig, bevor die heute 42-Jährige mit ihrem ersten Kind schwanger wurde. Bis 2015 kamen sie immer mal wieder zusammen – doch dann zogen die US-Stars endgültig einen Schlussstrich unter ihre turbulente Liaison.

Ansonsten stehen auf der Liste von Kourtneys Verflossenen nur noch zwei weitere Namen: Younes Bendjima (28) und Justin Bieber (27). Den 14 Jahre jüngeren Younes datete die Dreifachmutter zwischen 2017 und 2018. Der Boxer trennte sich damals von ihr, nachdem Fotos von ihm aus seinem Mexiko-Urlaub aufgetaucht waren, auf denen er mit einer geheimnisvollen Frau kuschelt. In was genau für einer Beziehung Justin und Kourtney hingegen standen, ist bis heute nicht klar. Dem Sänger und dem TV-Star wurde 2015 und 2016 eine Romanze nachgesagt. Beide machten sich sogar einen Spaß daraus, die Gerüchteküche mit doppeldeutigen Kommentaren anzuheizen.

Jeremy Smith/imageSPACE / MEGA Travis Barker und Kourtney Kardashian im September 2021

Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian auf einer Party im August 2014

Getty Images Kourtney Kardashian und Younes Bendjima im April 2018

