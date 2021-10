Erinnert sich Nathalie Volk (24) etwa nicht gerne an ihre Germany's next Topmodel-Zeit zurück? Das Model wurde durch den TV-Wettbewerb der Chefjurorin Heidi Klum (48) bekannt, sie nahm 2014 an der neunten Staffel teil. Seitdem konnte die Türkei-Auswanderin die Branche gut kennenlernen und hat auch Erfahrungen in anderen Formaten gesammelt. Nun wurde sie gefragt, was sie heute von Heidi halte – und ihre Antwort fällt nicht zugunsten der Blondine aus!

"Ein sehr falscher Mensch", betont Nathalie in einer Instagram-Fragerunde, als ein Follower ihre Meinung zu Heidi wissen will. Für eingefleischte Fans der 24-Jährigen dürfte diese Aussage allerdings nicht überraschend kommen. Schließlich hat sie bereits in der Vergangenheit gegen die 48-Jährige ausgeteilt. Im vergangenen Jahr machte sie deutlich, dass eine Zusammenarbeit mit der Unternehmerin für sie nicht infrage käme: "Da springe ich lieber freiwillig aus dem Fenster."

Doch vermisst Nathalie das Rampenlicht und die Laufstege der Welt? Schließlich lebt sie nun mit ihrem Verlobten Timur in der Türkei und ist derzeit aus der deutschen TV-Landschaft verschwunden. Ein Fan wollte diesbezüglich wissen, ob sie sich das "Glamour-Leben" zurückwünsche."Man ist 'Glamour', wenn man sich Glamour fühlt, außerdem habe ich ein sehr schönes Leben", erwidert sie.

