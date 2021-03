Brooklyn Beckham (22) liebt offenbar wirklich jedes Körperteil von Nicola Peltz (26) heiß und innig! Vor wenigen Monaten gaben der Sohn von Victoria (46) und David Beckham (45) und das Model ihre Verlobung bekannt. Seitdem scheint die Liebe der zwei Turteltauben weiter gewachsen zu sein. Immerhin präsentieren sich die beiden im Web stets verliebt wie am ersten Tag. Jetzt gibt der Jung-Fotograf erneut einen Einblick in die romantische Zweisamkeit mit seiner Liebsten – und der ist ein ziemlicher Hingucker: Brooklyn zeigt, wie er mit Nicola anstatt Händchen lieber Füßchen hält!

In seiner Instagram-Story gewährt der älteste Beckham-Sohn jetzt einen intimen Einblick in seinen Umgang mit Nicola. Während sich das Paar auf anderen Aufnahmen verliebt küsst oder in den Armen liegt, teilt Brooklyn dieses Mal einen etwas bizarren Liebesbeweis. Dabei hält der 22-Jährige nicht etwa die Hand seiner Verlobten, sondern nimmt ihre Zehen zwischen seine Finger!

Doch Brooklyn scheint auch alle anderen Parts seiner Verlobten gern in Szene zu setzen. Mit einem weiteren Instagram-Post teilt er ein Oben-ohne-Foto von sich und der Blondine! Doch der Blick auf die nackte Oberweite der 26-Jährigen ist wohl wirklich nur für ihren Liebsten bestimmt: Gekonnt bedeckt Brooklyn Nicolas Dekolleté mit seinen Händen.

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham hält Nicola Peltzs Fuß

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham, ältester Sohn von Victoria und David Beckham

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz, März 2021

