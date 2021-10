Machtwechsel beim Streaminganbieter! In den vergangenen Wochen kam bei Netflix niemand an Squid Game vorbei. Die Serie aus Korea, in der vermeintlich harmlose Kinderspiele zum tödlichen Verhängnis werden, führte seit Start der ersten Staffel die deutschen Top Ten des Videodienstes an. Die Show ist sogar die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten! Doch jetzt kommt Konkurrenz: Es gibt nämlich eine neue Nummer eins.

Am Mittwoch büßte "Squid Game" die Pole Position der Serien in Deutschland endgültig ein. Schuld daran ist die neu erschienene dritte Staffel von You: In der beliebten Show spielt Penn Badgley (34) den Stalker Joe Goldberg. Den fesselnden Momenten des Suspense-Erfolgs kann sich offenbar kaum ein Zuschauer entziehen. Kein Wunder also, dass erst kürzlich eine vierte Staffel angekündigt worden war.

Die Begeisterung der "You"-Fans zeigte sich schon vor Beginn der dritten Staffel: Zahlreiche witzige Memes machten seit einigen Wochen im Netz die Runde. Dabei verglichen die Zuschauer durchaus selbstironisch ihr Verhältnis zur Serie mit der toxischen Beziehung zwischen den Protagonisten Joe und Love (Victoria Pedretti, 26).

Anzeige

JOHN P. FLEENOR/NETFLIX © 2021 Victoria Pedretti und Penn Badgley in "You"-Staffel drei

Anzeige

YOUNGKYU PARK / Netflix Eine Szene aus "Squid Game"

Anzeige

JOHN P. FLEENOR/NETFLIX © 2021 Penn Badgley und Victoria Pedretti in "You"-Staffel drei

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de