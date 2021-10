Na, Haar-lihallo! Max Giesinger (33) kündigte erst vor Kurzem sein neues Album "VIER" an, das kommenden Monat erscheinen soll. Außerdem feuerte er die Gerüchteküche an, als er innige Fotos mit der Sängerin Madeline Juno (26) teilte. Die beiden seien jedoch nur enge Freunde. Max ist anscheinend also weiterhin Single und auf der Suche nach seiner Traumfrau. Jetzt meldete er sich aber erst mal mit einem haarigen Foto, das seine Fans zum Scherzen animierte.

"Hab gerade zum ersten Mal den 'Hairy Filter' ausprobiert", schrieb der Sänger zu dem Bild auf Instagram. Darauf zeigt er sich beim Urlauben in einem Hotelpool. Besonderer Hingucker ist seine behaarte Brust, auf die er mit seinem "Hairy Filter"-Witz offensichtlich bewusst anspielte. Seine Follower waren daraufhin ganz aus dem Häuschen und überschlugen sich mit Wortspielen rund ums Thema Haare. "Hairvorragend", kommentierte ein Fan. "Wünsche dir einen 'Hairlichen' Urlaub", schrieb ein Anderer. "Das war haargenau das, was wir sehen wollten", scherzte ein weiterer Follower.

Einige Fans ließen die Witze weg und machten dem "80 Millionen"-Interpreten stattdessen nette Komplimente. "Wir lieben deine Haare...und zwar jedes einzelne", stellte ein User klar. "Steht dir ausgesprochen gut", schloss sich ein anderer Nutzer an.

Instagram / maxgiesinger Max Giesinger im Urlaub, 2021

Instagram / maxgiesinger Max Giesinger, Oktober 2021

Getty Images Max Giesinger, Juni 2021

