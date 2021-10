Ist diese Geste nun der endgültige Liebesbeweis? Seit Anfang des Jahres kursieren Flirtgerüchte um Channing Tatum (41) und Zoe Kravitz (32). Der Schauspieler und das Model verbringen viel Zeit zusammen. Mal fuhr er sie auf seinem Fahrrad herum, ein anderes Mal wurden die beiden gut gelaunt beim Kaffeeschlürfen gesichtet. Sogar bei der Met Gala konnten sie nicht ohneeinander und verließen die Veranstaltung gemeinsam. Nun waren Zoe und Channing erneut zusammen unterwegs – Hand in Hand!

Zwar wurden die 32-Jährige und der neun Jahre ältere "Magic Mike"-Darsteller in den vergangenen Monaten häufiger zusammen gesehen, so innig wie jetzt konnten Fotografen die beiden bisher jedoch noch nicht einfangen. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen Zoe und Channing, wie sie seelenruhig durch die Straßen von New York schlendern und dabei ganz offiziell Händchen halten. Dem Dauergrinsen zufolge scheinen beide sich sehr wohl in der Gegenwart des anderen zu fühlen.

Freie Bahn für ihre Liebe hätten sie. Seit Ende August ist Zoe offiziell von ihrem Ex-Mann Karl Glusman geschieden. "Ich habe geheiratet. Ich habe mich scheiden lassen. Trennungen sind traurig, aber sie sind auch schön. Es geht um das Bittersüße von diesem Anfang und diesem Ende", erklärte die Tochter von Sänger Lenny Kravitz (57) dazu gegenüber dem Magazin AnOther.

Getty Images Zoe Kravitz im September 2021

Getty Images Channing Tatum im Dezember 2019 in Melbourne

Getty Images Karl Glusman und Zoe Kravitz im Februar 2020 in New York City

