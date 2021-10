Diese beiden Kandidaten sorgten nach Prince Charming für eine große Überraschung: Aus Bon Markel und Max Rogall ist nach den Dreharbeiten nämlich ein Paar geworden! Seither gewähren der Münchner und der Berliner auf einem gemeinsamen Pärchen-Profil Einblicke in ihr Beziehungsleben – inklusive niedlicher Kussfotos. Aber wie nahm Max und Bons Liebesgeschichte eigentlich Fahrt auf? Im Promiflash-Interview sprachen sie jetzt über die Zeit nach "Prince Charming"...

Schon kurz nachdem Kim Tränka Bon in Folge sechs rausgeworfen hatte, bemerkte er sein Interesse an dem sympathischen Berliner. "Ich bin dann rausgeflogen und ich glaube, erst da habe ich so richtig realisiert: Ok, irgendwie vermisse ich Max total'", rief sich der Münchner in Erinnerung und betonte: "Ich konnte ungelogen nicht aufhören, an ihn zu denken." Aus diesem Grund habe er ihm dann eine Nachricht auf Social Media geschrieben und gehofft, dass auch Max bald einen Laufpass von Kim bekäme...

Und das sollte sich letztendlich auch bewahrheiten: Max wurde nämlich in Folge sieben von Kim abserviert. Daraufhin schrieben sich Bon und Max einige Zeit lang Nachrichten – anfangs jedoch "nur" auf freundschaftlicher Ebene. Erst als sie sich gemeinsam mit einigen anderen "Prince Charming"-Kandidaten in Hamburg trafen, sprang der Funke dann über. Und inzwischen führen die beiden schon seit mehreren Monaten eine glückliche Beziehung.

Instagram / bonimilian Bon Markel und Max Rogall

Instagram / bonimilian Bon Markel und Max Rogall im Oktober 2021

Instagram / bon.markel Bon, Max, Arne und Manfred, "Prince Charming"-Kandidaten 2021

