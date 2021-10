In den letzten Wochen ist Jamie Lynn Spears (30) in Kritik geraten. Ihr wurde vorgeworfen, dass sie sich nicht genug für ihre Schwester Britney (39) im Kampf gegen die Vormundschaft eingesetzt habe. Fans forderten sogar ihren Rauswurf aus der Netflix-Serie Süße Magnolien. Im Netz lässt sich Jamie Lynn aber von all dem nichts anmerken. Sie teilte jetzt Fotos, die ihre Tochter in ihrem Outfit für den Homecoming-Ball zeigen.

"Keine Sorge, ich kann auch nicht glauben, dass mein Baby erwachsen wird und zu ihrem ersten Ball geht", schrieb die Schauspielerin zu ihrem Post auf Instagram. Auf den Bildern strahlt Tochter Maddie (13) in einem neongelben Outfit. Es besteht aus einem kurzen Kleid mit Spaghettiträgern und einer farblich dazu passenden Blazer-Jacke. Die 13-Jährige posiert neben ihren Eltern und ihrer kleinen Halbschwester Ivey (3) auch mit ihrer Oma Lynne Spears. Jamie Lynn ist die Privatsphäre ihrer Kinder offenbar sehr wichtig, denn sie setzt gekonnt Filter ein, die die Gesichter ihrer Töchter unkenntlich machen.

Auch Maddies Date hat sich für den Ball sehr farbenfroh herausgeputzt. Der unbekannte junge Mann trägt einen hellblauen Anzug, der farblich zu Maddies Schuhen passt. Dazu kombiniert er eine gelbe Fliege und ein grünes Einstecktuch.

Instagram / jamielynnspears Maddie Briann Aldridge und ihre Schwester Ivey Joan Watson, Oktober 2021

Instagram / jamielynnspears Maddie Briann Aldridge und ihre Oma Lynne Spears, Oktober 2021

Instagram / jamielynnspears Maddie Briann Aldridge und ihr Homecoming-Date, Oktober 2021

