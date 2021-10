Deutschland ist wieder im Ratefieber: Welche Promis stecken in den The Masked Singer-Kostümen? Am vergangenen Samstag ging die fünfte Staffel der beliebten Gesangsshow an den Start. Zehn Promis wagten sich maskiert auf die Bühne. Am Ende musste die Chili das Format jedoch verlassen und ihre Identität preisgeben: Zum Vorschein kam Tagesschau-Sprecher Jens Riewa (58). Jetzt sind noch neun Masken im Rennen: Wer von ihnen ist wohl der Liebling der Fans?

Die Raupe gehörte zu den Kostümen, die erst in der Auftaktshow enthüllt wurden – und haute sowohl das Rateteam als auch das Publikum mit ihrer Performance vom Hocker. So wie sie Tina Turners (81) "Proud Mary" rausgehauen hat, glauben viele Fans, dass es sich hier um eine Profisängerin handeln muss. Genauso geht es den Zuschauern mit der Heldin – auch die Powerfrau muss wohl professionell singen. Nachdem er sich anfangs ein bisschen verstellt hatte, klang auch Mülli Müller mehr und mehr nach einem Sänger, der weiß, was er tut!

Wer mit seiner Stimme zwar nicht überzeugen konnte, dafür aber mit seinem Hammerkostüm? Der Phönix! Auch in das Axolotl sind die Fans – und Rateteam-Star Ruth Moschner (45) – schon total verliebt. Der Promi unter dieser Maske weiß definitiv, lustig und süß zu performen. Bei diesem Kostüm scheiden sich die Geister: Steckt unter dem süßen Mops eine Musikerin oder ein Laie? Das wird sich wohl noch in den kommenden Wochen zeigen!

Vor allem vom Look und Charakter her zählt die folgende Maske schon zu den absoluten Favoriten: der Teddy! Auch das glitzernde Stinktier, das "I Like Chopin" von Gazebo zum Besten gegeben hat, besitzt schon eine richtige Fanbase. Der Hammerhai wird ebenfalls von allen Seiten für seine ulkige Art gefeiert. Auch wenn die Wahl sicher schwerfällt, könnt ihr jetzt abstimmen: Welches Kostüm ist aktuell euer Liebling?

Anzeige

ProSieben/Benjamin Kis Die Raupe, "The Masked Singer"-Kostüm

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Der Phönix, "The Masked Singer"-Kostüm

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Der Mops aus "The Masked Singer"-Staffel fünf

ProSieben/Benjamin Kis Das Stinktier aus "The Masked Singer"-Staffel fünf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de