Worauf dürfen sich die Fans freuen? Die kommende Staffel des Dschungelcamps rückt immer näher: 2022 wird die TV-Grenzerfahrung nicht wie gewohnt in Australien, sondern in Südafrika stattfinden. Mit Harald Glööckler (56), Lucas Cordalis (54) und Filip Pavlovic (27) stehen bereits drei Kandidaten für die kommende Ausgabe fest – doch wie schätzt Ex-Teilnehmerin Micaela Schäfer (37) ihren Unterhaltungswert ein? Promiflash verriet sie, was sie von ihnen erwartet.

"Es wird auf jeden Fall sehr spannend", freute sich Micaela auf einem Pressetermin zur Dirty Virtual Venus, bei dem auch Promiflash anwesend war. Besonders begeistert zeigte sie sich, dass Harald im kommenden Jahr dabei sein wird: "Das ist toll, der wird das rocken, es wird sich nur um Harald drehen!" Sie habe den Designer schon oft getroffen und sei dabei nur selten zu Wort gekommen, lachte die 37-Jährige.

Etwas skeptischer zeigte sich Micaela bei Lucas: "Der achtet schon sehr auf sein Image, Daniela Katzenberger (35) wäre mir lieber gewesen." Für Dschungelshow-Gewinner Filip hat das Erotikmodel eine düstere Prognose: "Ich glaube, der wird untergehen, das ist halt so ein Lieber, Netter..."

Getty Images Harald Glööckler beim Grand Prix Ball in Baden-Baden

Instagram / lucascordalis Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, Ehepaar

TVNOW / Stefan Gregorowius Filip Pavlovic, Sieger der Dschungelshow 2021

