Mary-Kate Olsen (34) ist jetzt offiziell wieder eine Singlefrau! Im Mai 2020 machte die Nachricht die Runde, dass die einstige Full House-Darstellerin sich von ihrem Mann Olivier Sarkozy (51) getrennt habe und die Scheidung wolle – und das sogar per Notfall-Antrag. Dieser wurde allerdings von einem Gericht abgelehnt, und so musste die Modeschöpferin bis jetzt warten, dass ihr Ehe-Aus amtlich ist. Doch nun ist ihre Scheidung endlich durch!

Das berichtet nun Us Weekly. Laut dem Magazin wurde am vergangenen Montag der Fall von Mary-Kate und Olivier vor dem Obersten Gerichtshof in New Work entschieden. Der Richter akzeptierte die Einigung, zu der das ehemalige Paar vor zwei Wochen gelangt war, und erklärte die Fashiondesignerin und den Unternehmer offiziell zu geschiedenen Leuten. Wie genau die Details der Übereinkunft der beiden lauten, ist bisher unbekannt.

Der größte Streitpunkt soll angeblich ihr gemeinsam gekauftes Stadthaus im Big Apple sein, das einen Wert von über elf Millionen Euro habe, wie die Daily Mail im Dezember 2020 preisgab. Welcher der beiden ehemaligen Partner nun letztendlich das Anwesen behalten darf oder ob sie es verkaufen, ist bislang noch nicht durchgesickert.

Getty Images Mary-Kate Olsen, Schauspielerin

ActionPress Olivier Sarkozy und Mary-Kate Olsen am Flughafen in L.A. 2016

Getty Images Mary-Kate Olsen, 2012

