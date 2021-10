Denise Hersing (25) hat offenbar kein gutes Händchen dafür, was den perfekten Zeitpunkt für einen ersten Kuss angeht! Die schöne Blondine hatte bereits bei Der Bachelor den ersten Kuss mit Rosenverteiler Niko Griesert (31) ergattert. Dieser war jedoch im Nachhinein gar nicht so angetan von ihr, denn er hätte lieber zuerst mit Michelle Gwozdz geknutscht. Jetzt versucht Denise erneut ihr Liebesglück bei Bachelor in Paradise. In der Show züngelte die Flugbegleiterin auch prompt mit Single-Mann Lorik Bunjaku (25). Doch auch dieser war sich jetzt nicht sicher, ob der Kuss eine gute Idee war!

Bei "Bachelor in Paradise" küssten sich Denise und Lorik bereits in der ersten Folge kurz nach dem Kennenlernen. "Also die Denise knutscht gerne anscheinend", witzelte daraufhin ein Twitter-User und bezog sich damit auf den Kuss, den die gebürtige Braunschweigerin mit Niko erlebte. An der Bar mit Barkeeper Paul Janke (40) ließen Denise und Lorik ihr Techtelmechtel Revue passieren. "Ich weiß nicht, ob das nüchtern so gekommen wäre", gab der Ex-Bachelorette-Kandidat offen zu.

Dennoch machte Lorik deutlich, dass er den Kuss nicht bereue. "Es war, was es war – nicht mehr und nicht weniger", stellte der Mannheimer klar. Einige Zuschauer betonten jedoch auf Twitter, dass sie den Kuss zwischen Denise und Lorik eindeutig zu früh fanden. "Reden wird völlig überbewertet", meinte ein Nutzer, der es wohl schöner gefunden hätte, wenn die beiden noch etwas ausführlicher miteinander gesprochen hätten.

