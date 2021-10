Kourtney Kardashian (42) hat es nicht nur in Travis Barkers (45) Herz, sondern auch schon auf die Haut des Blink-182-Drummers geschafft. Im Frühjahr ließ sich der Musiker den Namen des Keeping up with the Kardashians-Stars auf seiner Brust verewigen. Wenig später durfte die Beauty sogar selbst Hand anlegen und stach ihm den Schriftzug "Ich liebe dich". Nun trägt Travis ein weiteres Tattoo, das ihn an Kourtney erinnert – ihren Lippenabdruck!

In einem Instagram-Beitrag zeigte der 45-Jährige die neuesten Werke auf seiner Haut. Am Unterarm hat sich der Künstler nicht nur einen riesigen Skorpion stechen lassen, sondern auch einen Lippenabdruck – beides in einem tiefen Schwarz. In dem Post verrät Travis zudem, wessen Knutscher er nun dauerhaft unter der Haut trägt. Auf einem Foto der beiden Vorlagen ist Kourtney auf dem Kussmund markiert.

Damit scheint Travis jetzt endgültig eine neue Ära einläuten zu wollen. Mit dem Skorpion-Tattoo überdeckte der Schlagzeuger nun die Tätowierung, die er sich für seine Ex-Frau Shanna Moakler (46) hatte stechen lassen. Mit dem Model war er von 2004 bis 2008 verheiratet.

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker, 2021

Anzeige

Instagram / travisbarker Travis Barkers Tattoo von Kourtney Kardashians Lippen

Anzeige

Getty Images Travis Barker und seine Ex-Frau Shanna Moakler, 2006

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de