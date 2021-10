Wer sind die 24 Singles, die Henrik Stoltenberg, Sandra Janina (22), Udo Bönstrup (26) und Co. ab dem 11. November auf RTL+ um den Finger wickeln wollen? Am Dienstag wurde endlich verkündet, welche vier Promipaare sich dieses Jahr dem TV-Experiment Temptation Island V.I.P. stellen. Doch nicht nur die Couples dürften eingefleischten Trash-Fans ein Begriff sein – auch der eine oder andere Verführer schnupperte schon einmal Reality-Luft. Der bekannteste von ihnen? Tatsächlich kehrt Diogo Sangre an die Fremdflirtfront zurück!

Diogos Karriere als Reality-Dauerkandidat begann 2020 in der regulären Temptation Island-Staffel – damals hatte er Calvin Kleinens (29) Partnerin Pia Peukmann nach allen Regeln der Kunst verführt. Jetzt will er die Promidamen in seinen Bann ziehen. Was wohl seine Are You The One?-Flamme Vanessa Mariposa dazu sagt? Auch Julia Oemler kennen die Zuschauer schon aus dem Datingshow-Bereich. 2019 versuchte sie sich bei Love Island – statt ein Couple zu finden, könnte sie auf der Insel der Versuchung nun eiskalt eins crashen. Dominik Brcic suchte ebenfalls schon im Fernsehen nach der großen Liebe. Bei "Are You The One?" 2021 wartete zwar ein Match auf den Wiener, gepasst hat's aber eh net!

Miguel Mulero fand 2019 im Paradise Hotel in Miriam Behrens seine bessere Hälfte – seit vergangenem Mai ist die Romanze allerdings Geschichte. Ob der tätowierte Hottie sich jetzt direkt die nächste Perle klar macht? Cheyenne Vong zählte im Jahr darauf zur Flirtbelegschaft im Paradies. Lukas Berghof hingegen scheint eher der Speed-Dating-Fan zu sein: Dieses Jahr war der zugehackte Beau in der XXL-Version von Take Me Out zu sehen – gefruchtet hat's offenbar aber nicht.

Wer das Gesicht der niedlichen Mila Jane kennt, ist offenbar ein Freund der Erwachsenen-Unterhaltung. Das Cam-Girl drehte schon mit Porno-Bekanntheiten wie Aische Pervers (35). Doch auch in der RTL2-Sendung "Next, Please!" war sie bereits zu sehen. Der letzte bekannte Verführer in der Runde ist Steven Schlusche. Er versuchte im April sein Glück bei der Datingshow-Neuheit 5 Senses for Love – kam allerdings nur eine Folge weit. Dieses Mal kann der Muckimann aber wenigstens mit seiner Optik versuchen, die vergebenen VIPs zu überzeugen, das ging bei der Sat.1-Show ja nicht.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

RTL / Frank Fastner Diogo Sangre, "Temptation Island V.I.P."-Verführer

RTL / Frank Fastner Julia Oemler, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin

RTL / Frank Fastner Dominik Brcic, "Temptation Island V.I.P."-Verführer

RTL / Frank Fastner Miguel Mulero, "Temptation Island V.I.P."-Verführer

RTL / Frank Fastner Cheyenne Vong, "Temptation Isand V.I.P."-Verführerin

RTL / Frank Fastner Lukas Berghof, "Temptation Island V.I.P."-Verführer

RTL / Frank Fastner Mila Jane, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin

SAT.1/Benedikt Müller "5 Senses for Love"-Kandidat Steven Schlusche

