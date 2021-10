"Ich fühle mich im Moment einfach nicht so richtig wohl" – das gesteht Alex Mariah Peter nun in ihrer Instagram-Story. Aber was ist der Grund dafür, dass die diesjährige GNTM-Gewinnerin gerade nicht mit sich im Reinen ist? Sie hat seit Anfang des Jahres 20 Kilogramm zugelegt. "Ich habe auch keinen Bock, das irgendwie immer zu verstecken, ich habe halt im Moment einfach nicht den perfekten Körper, wie ich ihn mir vorstelle", erklärt das Nachwuchsmodel. Daher fasst die 23-Jährige jetzt den Entschluss: Sie will ab sofort wieder mehr auf ihren Körper achten – und diesen Vorsatz setzt sie auch direkt in die Tat um...

