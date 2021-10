Henrik Stoltenberg hüllt sich in Schweigen! Nun ist es endlich offiziell: Der einstige Love Island-Casanova wagt sich mit seiner Partnerin Paulina Ljubas (24) zu Temptation Island V.I.P., um sich dort berüchtigten Verführern und Verführerinnen zu stellen. Henriks Ex Sandra Janina (22) und ihr Freund Juliano Fernandez werden ebenfalls mit von der Partie sein, genauso wie das Promi Big Brother-Gespann Emmy Russ (22) und Udo Bönstrup (26) als auch Reality-Sternchen Kate Merlan (34) und ihr Lover Jakub Jarecki. Im Netz rühren schon jetzt allesamt fleißig die Werbetrommel für das Format – abgesehen von Henrik!

Via Instagram kündigten alle VIP-Paare feierlich den Staffel-Start am 11. November an und warben für das TV-Experiment – selbst Paulina. Henrik hingegen scheint gar nicht scharf auf die Ausstrahlung des Spektakels zu sein. Auf dem Account des "Bon Schlonzo"-Interpreten sucht man vergebens nach einem solchen Post. Mit keinem Wort erwähnt der Politiker-Enkel seine Showteilnahme. Ob es dafür einen bestimmten Grund gibt, wird sich wohl erst nach dem Sendestart zeigen.

Womöglich haben sich die ehemalige Köln 50667-Darstellerin und der einstige Promis unter Palmen-Kandidat nicht sonderlich gut geschlagen. Die Promiflash-Leser wären davon jedenfalls nicht überrascht. Von allen Show-Teilnehmern glauben die User laut einer Umfrage am wenigsten an die Liebe zwischen Henrik und Paulina.

Anzeige

RTL / Frank Fastner Die "Temptation Island V.I.P."-Paare 2021

Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, Kandidat bei "Promis unter Palmen"

Anzeige

RTL / Frank Fastner Paulina Ljubas und Henrik Stoltenberg

Anzeige

Denkt ihr, dass Henriks Verhalten in der Show der Grund für seine fehlende Werbeaktion ist? Ja, bestimmt hat er sich total daneben benommen! Nein, das glaube ich nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de