Channing Tatum (41) und Zoe Kravitz (32) wollen sich nicht länger verstecken. Seit Januar dieses Jahres gibt es immer wieder Gerüchte um eine Liebschaft zwischen dem "Magic Mike"-Star und der Batman-Darstellerin. So wurde das Duo immer wieder bei gemeinsamen Ausflügen abgelichtet. Da Zoe seit Ende August nun auch offiziell von ihrem Mann Karl Glusman geschieden ist, scheint die Liebe der beiden richtig aufzublühen. Jetzt verriet eine Quelle sogar, dass Zoe und Channing ihre Beziehung mehr in der Öffentlichkeit ausleben wollen.

"Sie sind in letzter Zeit viel entspannter", erzählte ein Bekannter des Paares nun People. In den vergangenen Wochen waren die beiden Schauspieler immer wieder Händchen haltend bei gemeinsamen Spaziergängen durch New York von Paparazzi abgelichtet worden. Auf dem Weg zu einem gemeinsamen Mittagessen wirkten die beiden Turteltauben zudem sehr verliebt ineinander. Im September hatten Zoe und Channing bereits gemeinsam die Met Gala verlassen.

Augenscheinlich wollen der Step Up-Darsteller und seine 32-jährige Begleitung ihre Liebe zueinander nicht länger verheimlichen, wie auch die Quelle bestätigte. "Es scheint ihnen nicht mehr wichtig zu sein, ihre Beziehung zu verstecken", versicherte der Insider im Anschluss. Für das Umfeld des Duos sei es offensichtlich, dass Zoe und Channing sehr glücklich miteinander seien.

Getty Images Zoe Kravitz im Mai 2019

Getty Images Channing Tatum bei der Met Gala im September 2021

Instagram / zoeisabellakravitz Zoe Kravitz im August 2019

