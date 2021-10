Julian Engels (28) könnte nicht glücklicher sein. Nachdem der Fußballspieler seine Freundin Sarah (29) im Mai 2021 zur Frau genommen hatte, überraschte das Paar seine Fans wenig später erneut mit freudigen Nachrichten: Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin verriet, dass die Eheleute ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Auch, dass die beiden sich auf eine Tochter freuen, erzählte Sarah bereits. Jetzt teilte Julian neue zuckersüße Schnappschüsse mit seiner schwangeren Frau.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Blondschopf nun zwei Fotos, die von einem gemeinsamen Fotoshooting mit seiner Herzdame stammen. Auf den Schnappschüssen lächeln die werdenden Eltern freudig in die Kamera, während sie lässig vor einem weißen Hintergrund posieren. "Nie ohne mein Team", kommentierte Julian die Bilder humorvoll und zitierte im gleichen Atemzug noch zwei Musiker. Im Jahr 2016 veröffentlichten Bonez MC (35) und Raf Camora nämlich einen Track, der diesen Titel trug und in dem die zwei genau diese Worte rauf und runter rappten.

In den Kommentaren des Beitrags äußerten sich zudem viele Follower entzückt über die tollen Aufnahmen des Paares. So hinterließ Sarahs ehemaliger Dancing on Ice-Tanzpartner Joti Polizoakis (26) beispielsweise einen Smiley mit Herzaugen unter den Schnappschüssen. "Ihr passt so gut zusammen", "Traumpaar" oder "Ich freue mich auf eure Prinzessin" lauteten einige weitere Nachrichten der begeisterten Fans.

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels im August 2021

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels in Italien

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels im Oktober 2021

