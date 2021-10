Anne Wünsche (30) macht gerade eine aufregende Zeit durch. Sie ist schwanger – das zeigen ihr zumindest mehrere positive Schwangerschaftstests an. Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und ihr Freund Karim El Kammouchi (32) sind glücklich, es ist ein absolutes Wunschkind. Eine Bestätigung vom Arzt steht aber noch aus. In der nächsten Woche hat die YouTuberin endlich einen Termin bei ihrer Gynäkologin.

Wann Anne sich ihre Schwangerschaft von einem Arzt bestätigen lässt, interessiert natürlich auch ihre Fans. Bei einer Fragerunde auf Instagram verriet die zweifache Mutter, dass sie für nächste Woche Dienstag einen Frauenarzttermin bekommen hat. "Allerdings hat die Ärztin mir geraten erst Übernächste zu gehen, da man noch nichts sehen wird, aber ich bin ungeduldig", erklärte sie.

Dass Anne ihre Schwangerschaft so früh publik gemacht hat, kritisieren einige User. Die 30-Jährige gibt zu, dass die negativen Reaktionen sie belasten. "Ich habe den ganzen Tag Sorge, ob alles in meinem Bauch gut ist und was der Arzt sagen wird. Was, denn es eine leere Hülle ist? Was, wenn es eine Eileiterschwangerschaft ist? Was, wenn...?", schilderte Anne. Und zusätzlich müsse sie die vielen Nachrichten ertragen, in denen sich über sie lustig gemacht wird.

