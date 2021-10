Heiße Aufnahmen von Brenda Patea (28)! Im März dieses Jahres erblickte die kleine Tochter der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin das Licht der Welt. Ihren Hammer-Body konnte Brenda anschließend offenbar schnell zurückerlangen. Um die Herbstzeit gebührend zu zelebrieren, postete sie nun einen sexy Schnappschuss im Netz. Nur von Laubblättern bedeckt, posierte die Ex von Alexander Zverev (24) splitterfasernackt für die Kameras und versetzte ihre Fans in Ekstase!

Auf Instagram veröffentlichte die Brünette am Mittwochabend ein Bild von ihrem lasziven Auftritt. Umgeben von Herbstblättern sitzt Brenda unbekleidet auf dem kalten Boden. Ihre dunkelroten Lippen passen sich farblich den bunten Herbsttönen an, die die Beauty umgeben. Und was sagen ihre Fans? Die sind ganz entzückt und kommentieren mit zahlreichen Herzchen und Feuer-Emojis. Doch mit ihrem Foto scheint Brenda auch eine Message vermitteln zu wollen. "Der Herbst flüsterte dem Wind zu: Ich falle, aber ich stehe immer wieder auf", betitelt Brenda ihren Beitrag.

Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass Brendas Ex-Freund und Vater ihres Kindes, Alexander Zverev, wieder glücklich vergeben ist. Die Neue an seiner Seite ist keine Geringere als Sophia Thomalla (32). Und wie steht Brenda zu der neuen Liebe des Tennisprofis? "Man kann sie nicht ignorieren. Sie sind halt da, und das Leben geht ja weiter", gab die 28-Jährige kürzlich ehrlich preis.

Instagram / brendapatea Brenda Patea mit ihrer Tochter im Oktober 2021

Instagram / brendapatea Influencerin Brenda Patea

Instagram / brendapatea Brenda Patea und Alex Zverev

