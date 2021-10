Sind am Liebeshimmel etwa dunkle Wolken aufgezogen? Nathalie Volk (24) könnte eigentlich kaum glücklicher sein. Nach der Trennung von Frank Otto (64) hat die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin in Timur einen neuen Partner gefunden. Zwischen den beiden schien es mehr als gut zu laufen – Anfang September feierten sie sogar ihre Verlobung. Doch stecken sie aktuell in einer Krise? Zumindest gibt es nun verdächtige Veränderungen auf ihren Social-Media-Kanälen...

Schaut man sich Nathalies Instagram-Profil kann, sucht man vergebens nach Pärchenbildern. Die brünette Beauty hat alle gemeinsamen Schnappschüsse gelöscht – inklusive der Verlobungs-News. Auch auf Timurs Profil sieht man keinen Liebes-Content mehr. Zudem hat Nathalie kryptische Zeilen in ihrer Story gepostet: "Wenn Gott eine Tür schließt, hör auf, dagegen zu hämmern. Was auch immer sich dahinter befand, war nicht für dich bestimmt. Bedenke die Tatsache, dass er sie vielleicht geschlossen hat, weil er weiß, dass du so viel mehr wert bist."

Was genau bei den beiden los ist – darüber schweigen sie bisher. Nathalie hatte allerdings erst Anfang des Monats ein Throwback-Foto des Moments gepostet, als Timur ihr den Antrag gemacht hatte. Zu diesem Zeitpunkt schien das Paar noch überglücklich miteinander zu sein.

Instagram / timur_akbulut_frontline Nathalie Volk und ihr Freund Timur im September 2021

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, Model

Instagram / mirandadigrande Timur Akbulut und Nathalie Volk im September 2021

