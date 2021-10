Fans vom Sommerhaus können sich freuen! In diesem Jahr kämpften der ehemalige Viva-Moderator Mola Adebisi (48), Unter uns-Star Lars Steinhöfel (35), Schauspielerin Michelle Monballijn und viele mehr um den begehrten Geldkoffer. Die 50.000 Euro holten sich am Ende Lars und sein Verlobter Dominik Schmitt. Die Show sorgte zwar wieder für viele Diskussionen und neuen Gesprächsstoff, doch konnten die guten Quoten des letzten Jahres nicht ganz erreicht werden. Trotzdem wurde nun bekannt: RTL wird auch im nächsten Jahr die Tore des Sommerhauses öffnen.

RTL hat verkündet, dass das Format im Jahr 2022 mit der 7. Staffel fortgesetzt wird. "Der kultige Beziehungshärtetest sorgte im Oktober für starke Reichweiten auf den Plattformen von RTL Deutschland", resümierte der Privatsender. Gleichwohl hatte die Show im Vorjahr noch etwas mehr Leute vor die Flimmerkiste gelockt. Während 2020 im Schnitt über 18 Prozent Marktanteil erreicht werden konnten, schaffte das Realityformat es in diesem Jahr nur auf etwas über 13 Prozent. "Mehr als 21 Millionen Zuschauer und User, und damit fast jeder vierte Deutsche, hat das Thema 'Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare' bis zum Staffelende am gestrigen Donnerstag [...] erreicht", schrieb RTL in seiner Pressemitteilung.

Wen die Fans wohl im nächsten Jahr erwarten können? Einige Promis haben für sich jedenfalls bereits eine klare Entscheidung gegen die Show-Teilnahme getroffen. Für das Bachelorette-Paar Johannes Haller (33) und Jessica Paszka (31) ist eine Teilnahme ausgeschlossen. Ähnlich abgeneigt zeigte sich kürzlich auch die Gewinnerin von 2019, Elena Miras (29), die selbst dann, wenn sie die Möglichkeit hätte, nie wieder einen Fuß in das "Höllenformat" setzen würde. Auch Micaela Schäfer (37), die 2018 in der Sendung mitmachte, verriet vor einer Weile, dass sie die TV-Show niemandem empfehlen würde.

Die "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten Jana Pallaske und Sascha Girndt

Lars Steinhöfel im "Sommerhaus der Stars" 2021

Reality-TV-Bekanntheit Micaela Schäfer

