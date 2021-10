Sie genießt ihre freie Zeit! Ob Cathy Hummels (33) nun von Ehemann Mats (32) getrennt ist oder nicht, ist weiterhin unklar. Allerdings halten sich schon seit einer Weile Gerüchte darüber, dass die beiden sich scheiden lassen wollen. So oder so – die Influencerin lebt mit Söhnchen Ludwig (3) in München, während der BVB-Kicker in Dortmund wohnt. Jetzt verbrachte Cathy aber etwas Zeit komplett ohne ihre Liebsten.

"Zu Hause, und zwar alleine für den Abend", schrieb sie am Donnerstag auf ihrer Instagram-Seite zufrieden. Anfang der Woche war sie noch mit Sohnemann Ludwig nach Dortmund zu dessen Papa geflogen. Nun ist die 33-Jährige also wieder daheim in der bayerischen Landeshauptstadt und genoss den freien Abend. Dabei macht die Moderatorin auch deutlich: "Es gibt einen großen Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleinsein." Demnach sei Cathy zwar sehr gerne ab und an alleine, sie fühle sich dabei aber nicht einsam.

Ob Cathy an diesem Abend Kraft für ihren mutmaßlichen Auftritt bei The Masked Singer am Wochenende tankte? Rea Garvey (48) hatte vergangenen Samstag in der beliebten Gesangsshow die Idee geäußert, dass sich hinter dem Teddy-Kostüm Mats' Ehefrau verstecken könnte. Auf Twitter teilten Follower ebenfalls diese Ansicht: "Ich glaube ganz ehrlich auch Cathy Hummels", hatte eine Userin spekuliert.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im September 2021

Anzeige

Instagram / cathyhummels Ludwig Hummels und seine Mutter Cathy

Anzeige

Instagram / cathyhummels Mats, Ludwig und Cathy Hummels, August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de