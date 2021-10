In Michelle Obama (57) steckt ein wahres Multitalent! Die ehemalige First Lady überrascht die Öffentlichkeit gerne mit neuen Talenten. So rappte die 57-Jährige 2015 unter anderem für den guten Zweck im TV. Zudem stellte sie in den vergangenen Jahren auch ihr Können als Autorin unter Beweis – ihre Autobiografie "Becoming" wurde 2020 sogar von dem Streamingportal Netflix verfilmt. Und schon bald zeigt Michelle, welches schauspielerische Talent in ihr steckt!

"'Black-ish' geht in der letzten Staffel aufs Ganze! Wir fühlen uns geehrt, dass die Vorreiterin Michelle Obama demnächst bei uns zu Gast sein wird", verkündete die Sitcom am Donnerstag auf Instagram. Die ehemalige First Lady teilte den Post in ihrer Story und verriet, dass sie jedoch nur in einer Folge zu sehen sein wird. Der Seriencast war dennoch ganz aus dem Häuschen. "Es wird eine fantastische finale Staffel", freute sich unter anderem die Schauspielerin Tracee Ellis Ross (49).

Der Auftritt in "Black-ish" ist aber keineswegs Michelles erste Schauspielerfahrung. Vor sieben Jahren hatte die Autorin bereits einen Gastauftritt in der amerikanischen Serie "Nashville" mit Hayden Panettiere (32), bei dem sie sich selbst spielte. In welche Rolle sie bei "Black-ish" schlüpfen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Getty Images Michelle und Barack Obama, 2017

Getty Images Michelle Obama, Frau von Barack Obama

Getty Images Michelle Obama bei einem Event in London im Dezember 2018

