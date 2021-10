Traurige Nachrichten aus dem Hause Herren. Im April sorgte der plötzliche Tod des Ballermann-Stars Willi Herren (✝45) für Aufruhr. Der ehemalige Lindenstraße-Darsteller wurde leblos in seiner Kölner Wohnung aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden wurden ausgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen in dem Fall inzwischen beendet. Doch nun gibt es erneut traurige Neuigkeiten aus Willis Familie: Sein Vater Wilhelm ist tot.

Wie Bild berichtet, starb Willis Papa in der Nacht zum Samstag in einem Kölner Altersheim. "Er war dement und bekam schon länger nicht mehr viel mit. Deshalb lebte er auch im Altenheim", verriet ein Mitglied der Familie. Willis ältere Schwester Anna-Maria, die ihn zusammen mit ihrem Vater nach dem Verlust ihrer Mutter großzog, erzählte zudem: "Ruhe in Frieden, mein Papa. Jetzt bist du bei deinem Sohn und bei Mama. Ich werde dich vermissen." Weitere Angehörige wie etwa Wilhelms Nichte Alessia (19) oder Stefano Herren haben sich bislang noch nicht zu dem Verlust ihres Großvaters geäußert.

Willi hatte vor knapp zwei Jahren einen Instagram-Post veröffentlicht, in dem er seinem Vater rührende Worte widmete. "Ich wollte immer einen Papa haben, der mich für das schätzt, was ich bin. Egal, was es ist. Das bist du heute. Das bist du geworden", schrieb er zu einem gemeinsamen Foto.

Anna-Maria und Willi Herren

Willi Herren, Sänger

Ex-"Lindenstraße"-Darsteller Willi Herren

