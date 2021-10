Sind Uwe (51) und Iris Abel (53) von den neueren Bauer sucht Frau-Staffeln enttäuscht? Der einstige Schweinehalter und die gelernte Versicherungsangestellte lernten sich 2011 in der siebten Staffel des Kuppelformats kennen. Zwei Jahre später gaben sie sich sogar das Jawort. Auch heute sind die beiden überglücklich miteinander und wirken unzertrennlich. Von der Show, in der ihre Liebesgeschichte ihren Anfang nahm, sind Uwe und Iris heute aber nicht mehr ganz so begeistert.

Im Interview mit Promiflash verrieten die zwei Niedersachsen, dass sie die Show nach wie vor verfolgen. In den vergangenen Jahren habe sich das Spektrum der Kandidaten jedoch stark verändert. "Es sind ein paar Nette dabei, obwohl so ein bisschen geht es jetzt in die Richtung Bachelor. Die alten Bauern sterben so ein bisschen aus", stellte Iris fest. Dass die Kandidaten teilweise auch an dem Format teilnehmen, um ihren Bekanntheitsgrad zu steigern, begründet Uwe mit der zunehmenden Bedeutung der sozialen Medien. Seine Liebste ergänzte: "Es war immer bei 95 Prozent der Teilnehmer tatsächlich so der erste Gedanke, dass sie jemanden kennenlernen möchten, und ich glaube, das ist gesunken. Also da sind bestimmt jetzt welche dabei, denen es nicht ums Kennenlernen geht." Viele würden eher hoffen, durch "Bauer sucht Frau" ihre Chancen zu erhöhen, in einer anderen Sendung zu landen.

Zwar haben Uwe und Iris selbst von "Bauer sucht Frau" als Sprungbrett in eine Reality-TV-Karriere profitiert – das sei zuvor aber nie ihr Ziel gewesen. "Wir hatten das große Glück, uns kennenzulernen und dann wurden wir ab und zu mal angefragt", schilderte Iris.

Iris Abel, August 2021

Uwe und Iris Abel in Dötlingen im Juni 2020

Uwe Abel, "Promi Big Brother"-Kandidat

