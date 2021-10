Haben sich Aurelia Lamprecht und Danilo Sellaro zum klärenden Gespräch getroffen? Anfang des Monats sorgten die Are You The One – Reality Stars in Love-Bekanntheiten mit einem öffentlichen Trennungsdrama für Aufsehen. Nachdem sie einige Monate gemeinsam durchs Leben gegangen sind, soll Danilo seine Partnerin betrogen haben, wie diese im Netz verkündete. Die Fronten wirkten bisher verhärtet. Nun scheint sich das Ex-Paar aber doch zu einer Aussprache getroffen zu haben.

In seiner Instagram-Story zeigte sich der Schweizer auf dem Weg nach Frankfurt – Aurelias Heimatstadt. Dort war der 26-Jährige zum Burgeressen verabredet und teilte ein Bild aus einem Fast-Food-Restaurant. Darauf ist an der oberen Ecke ein fliederfarbener Pullover zu sehen – und der dürfte Aurelias Followern bekannt vorkommen. Denn am selben Tag zeigte sich die 24-Jährige mit einem Pulli in ebenjenem Farbton in ihrer Story. Inzwischen hat Danilo die Sequenzen wieder gelöscht.

Ob sie sich tatsächlich getroffen haben, verrieten die Realitystars bisher noch nicht. Eigentlich hatte Danilo aber angekündigt, seiner Verflossenen nicht länger hinterherlaufen zu wollen. Nachdem Aurelia seine Kontaktversuche mehrfach abgeblockt hatte, schrieb er im Netz:"Ich werde ganz sicher nicht nach Frankfurt fahren und mich zum Deppen machen."

Anzeige

Instagram / danilosellaro Danilo Sellaro beim Burgeressen

Anzeige

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht in ihrer Instagram-Story

Anzeige

Instagram / danilosellaro Danilo Sellaro, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de