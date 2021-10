Es ist der gruseligste Tag des Jahres! Am Vorabend von Allerheiligen verkleiden sich Halloween-Fans auf der ganzen Welt. Doch auch Kino-Enthusiasten kommen in diesem Jahr auf ihre Kosten: Denn mit "Halloween Kills" kehren Jamie Lee Curtis (62) und Nick Castle in ihren Rollen aus dem Klassiker von 1978 zurück auf die Leinwand. Doch auch das "Saw"-Franchise präsentiert mit "Saw: Spiral" ein neues Sequel. Mit Samuel L. Jackson (72) und Chris Rock (56) ist der Streifen erstklassig besetzt. Im Januar folgt dann ein fünfter Teil der Scream-Reihe und rundet das schaurige Wiedersehen mit alten Bekannten ab.

