Laura Müller (21) und Michael Wendler (49) geben ein Lebenszeichen von sich! Seit der Schlagerbarde vergangenes Jahr mit einem verschwörungstheoretischen Knall von der deutschen Entertainment-Bildfläche verschwunden ist, bekommt man nicht mehr viel von ihm persönlich mit. Nur seine Frau Laura, die noch einen Social-Media-Account betreibt, gibt ab und an mal Mini-Einblicke in ihre Eheleben – so auch zu Halloween. Zum schaurigsten Tag des Jahrs ließ sich die Influencerin hinreißen, ihre Micha mal wieder öffentlich im Netz zu knutschen!

In der Nacht auf Sonntag teilte Laura eine kurze Instagram-Story, um ihrer noch überraschend großen Followergemeinde schöne Halloween-Grüße zu senden. Während sich die ehemalige Let's Dance-Kandidatin offenbar immerhin einen Umhang übergeworfen hatte, hatte ihr Lover so gar keinen Bock auf Maskerade – und blieb wie immer bei einer Lederjacke. Von seiner Frau auf die tolle Party-Stimmung angesprochen, ließ sich der Wahlamerikaner sogar hinreißen, mal wieder was zu sagen: "Hier ist wirklich viel los. Ganz liebe Grüße von uns aus Florida." Zum Abschluss gab's dann noch ein fettes Kussi für seinen Schatzi.

Solche Aufnahmen könnten den Followern bald auch wieder vor deutscher Kulisse erwarten – denn der Wendler hatte vor einigen Tagen angekündigt, demnächst mal wieder einen Abstecher in seine alte Heimat zu machen. Der Musiker möchte hierzulande offenbar wieder Konzerte spielen, auch ein Album sei unterwegs.

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und seine Frau Laura im Oktober 2021

