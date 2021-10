Mike Singer (21) ist mit so einigen berühmten Menschen befreundet. Als erfolgreicher Sänger ist es kein Wunder, dass sich der gebürtige Baden-Württemberger auch in seiner Freizeit mit der Crème de la Crème der deutschen Musik-Branche umgibt. So veröffentlichte er im Netz beispielsweise bereits Fotos mit Dieter Bohlen (67), mit dem er zuletzt in der DSDS-Jury saß. Jetzt verriet Mike, dass er auch mit Shirin David (26) schon seit langer Zeit gut befreundet sei.

Im Rahmen einer kleinen Fragerunde auf seinem Instagram-Profil erzählte der Popsänger, dass er engen Kontakt zu der 26-Jährigen pflege. Als Mike zu seiner Meinung über die Rapperin gefragt wurde, antwortete er: "Shirin war immer eine große Schwester für mich". Sogar als dem Musiker zum ersten Mal das Herz gebrochen wurde und er unter Liebeskummer litt, sei die Blondine für ihn da gewesen. "Ihre Musik feier ich hart", versicherte der ehemalige The Voice Kids-Kandidat außerdem abschließend.

Zuletzt hatte der ehemalige The Masked Singer-Kandidat in einer solchen Fragerunde verraten, dass er schon ganz bald mit seiner Freundin Sophie Lilian Marstatt Nachwuchs bekommen möchte. "Am liebsten jetzt – aber ich bin schon noch ein bisschen zu jung", erzählte der Sänger in seiner Story. Auch zu einer möglichen Hochzeit äußerten sich die beiden Turteltauben bereits. "Wir würden am liebsten jetzt schon alles miteinander erleben", versicherte Mikes Herzdame.

